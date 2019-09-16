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Знаменитый акушер-гинеколог подарил Собчак сертификат на роды

В случае, если телеведущая решится завести второго ребенка, ее с радостью примут в «Лапино».

Знаменитый акушер-гинеколог подарил Собчак сертификат на роды
Фото: https://www.instagram.com/p/B1NejqAgmvc/

Знаменитый акушер-гинеколог Марк Курцер преподнес Ксении Собчак в качестве подарка на свадьбу сертификат на роды. Фотографию документа, подписанного врачом, телеведущая опубликовала в Instagram. На сертификате черной ручкой обозначены ФИО получателя презента, номер самого талона и назначение бумаги: «На роды в клинический госпиталь «Лапино». Примечательно, что в фамилии Собчак была сделана ошибка: вместо привычной «о» в первом слоге появилась «а».

Сама новоиспеченная супруга осталась в восторге от креатива дарителя. Она сказала, что сертификат стал самым остроумным подарком. «Дорогой Курцев, пока мне не надо, но обязательно когда-нибудь воспользуюсь. Спасибо большое», — обратилась она к врачу.

Ксения Собчак
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ранее в ряде СМИ неоднократно появлялось упоминание возможной беременности Ксении Анатольевны. Сама Собчак факт появления ребенка опровергла, заявив, что не хочет поддерживать дешевый хайп.

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Ксения СобчакКурцерподароксвадьба Ксении Собчаксертификат на роды

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Знаменитый акушер-гинеколог подарил Собчак сертификат на роды
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