«Пусть говорят» посвятит спецэфир Анастасии Заворотнюк

В студии соберутся эксперты и друзья актрисы: они расскажут о жизни Анастасии, ее проблемах со здоровьем и раскроют секреты, почему «прекрасная няня» долгое время не появлялась на публике.

Первый канал анонсировал специальный выпуск «Пусть говорят», который посвятит страдающей от тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Планируется, что программа с Дмитрием Борисовым выйдет в эфир 16 сентября в 19:45 мск. Собравшиеся эксперты, друзья, соседи обсудят, где скрывалась Анастасия в последние годы перед несчастьем, стало ли затишье «попыткой скрыть горе».

«Анастасия Заворотнюк вдруг резко пропала из вида, перестала выходить на сцену и вообще появляться на публике. Откуда появились слухи о страшной болезни? Как помочь актрисе?» — гласит реклама ток-шоу.



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Тем временем писатель Карен Маркарян призвал общественность оставить Анастасию Заворотнюк в покое. В опубликованном четверостишии он пожелал актрисе лучей удачи и отметил, что людям стоит дать семье Насти самим справиться с происходящим. Присоединилась к просьбе и коллега Заворотнюк Нонна Гришаева – во сне она увидела, как «моя прекрасная няня» попросила подругу спрятать ее от журналистов.