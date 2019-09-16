«Билеты можно сдать»: отменен спектакль с участием Заворотнюк

Постановка «Все мужчины делают это...» была запланирована к показу в Нижнем Новгороде.

Родственники и близкие Анастасии Заворотнюк до сих пор не подтвердили диагноз актрисы. По слухам, у нее рак четвертой степени и она находится в реанимации. Постановки с ее участием уже начали отменять.

2 октября в Нижнем Новгороде должен был состояться спектакль «Все мужчины делают это…», где актриса играет одну из главных ролей. Информацию в Сети разместили организаторы гастролей. Причину отмены они обозначили как «независящую от нас».

«Билеты можно сдать по месту приобретения», — сообщили они.

«Комсомольская правда» попыталась уточнить у организаторов, что же все-таки произошло. На том конце линии сослалась на некие технические проблемы.

Напомним, в середине августа этот спектакль уже отменяли в Санкт-Петербурге. Тогда Заворотнюк заменила другая артистка. И именно это спровоцировало волну слухов о болезни. По неподтвержденным данным, Анастасии Заворотнюк в настоящее время оказывают паллиативную помощь в одной из частных клиник Москвы.