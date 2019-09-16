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Ольга Прокофьева посоветовала оставить в покое родных Заворотнюк

Коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» наслышана о шумихе вокруг имени актрисы.

Ольга Прокофьева посоветовала оставить в покое родных Заворотнюк
Прокофьева попросила оставить в покое семью Заворотнюк/globallookpress.com

Актриса Ольга Прокофьева, которая вместе с Анастасией Заворотнюк снималась в сериале «Моя прекрасная няня», попросила всех посторонних в этот непростой момент отстать от семьи знаменитости. Она хочет, чтобы родных Заворотнюк оставили в покое, ведь они не хотят ничего афишировать.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк находится, по слухам, в клинике в тяжелом состоянии/globallookpress.com

«Если бы представители семьи хотели, то давно все рассказали. У них политика, как у родных Веры Глаголевой. Они хотят все оставить внутри семьи», — заявила Ольга Прокофьева, слова которой приводит портал телеканала «360».

Отметим, что в последнее время поступает крайне противоречивая информация о том, где проходит лечение Заворотнюк. Поговаривали, что она в реанимации Европейского центра онкологии в Москве. Однако главный врач учреждения заявил, что эта информация не соответствует действительности.

По слухам, Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии. Якобы актриса в коме. В то же время родные Насти упорно хранят молчание. Никакой информации о состоянии здоровья Заворотнюк они не предоставляют.

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Ольга Прокофьева посоветовала оставить в покое родных Заворотнюк
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