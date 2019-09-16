Главврач европейского центра онкологии не причастен к лечению Заворотнюк

Главный врач Европейского центра онкологии Андрей Пылев заявил, что никогда не занимался лечением актрисы Анастасии Заворотнюк и в его центр, как утверждали некоторые СМИ, она не поступала. Он заверил, что она никогда не обращалась в его клинику не за лечением, не за консультацией.

«И дело даже не во врачебной тайне, а в том, что я, действительно, ничего не знаю про ситуацию с Заворотнюк. Я не знаком с ее историей болезни и мне сложно что-либо комментировать», — заявил Пылев в беседе с «Комсомольской правдой».

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Напомним, что сейчас ходят упорные слухи, что Анастасия Заворотнюк находится в крайне тяжелом состоянии в одной из московских клиник.

Поговаривают, что еще минувшей зимой звезда «Моей прекрасной няни» узнала о страшном диагнозе (глиобластома). Она прошла курс химиотерапии в столице, который, к сожалению, не привел к положительному результату. После этого звезда пробовала лечиться в Польше, но и там, по слухам, медики не смогли ей помочь. Сейчас в палате у Заворотнюк дежурит ее супруг и родители. Никаких комментариев по поводу болезни звезды ни не дают. Сама Заворотнюк уже достаточно долгое время не появлялась на публике. Она отменила все выступления и концерты.