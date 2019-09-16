«Анастасия не первая»: Дружинин прокомментировал известие о болезни Заворотнюк

Хореограф отметил, что ему тяжело говорить о заболевании коллеги по шоу «Минута славы».

По информации СМИ, Анастасия Заворотнюк продолжает оставаться под контролем врачей в реанимации Европейского медицинского центра. Теплые слова талантливой актрисе уже адресовали многие ее звездные друзья и коллеги. Не стал исключением и Егор Дружинин, с которым артистка принимала участие в шестом сезоне проекта «Минута славы».

По словам хореографа, с Заворотнюк его связывают как профессиональные, так и приятельские отношения. Поэтому ему нелегко комментировать тему ее тяжелой болезни. К тому же, ранее он уже сталкивался с подобным диагнозом у хорошо знакомых ему людей.

«Анастасия уже не первая моя знакомая, находящаяся в смертельной опасности с практическим тем же самым диагнозом. Поэтому говорить об этом мне больно», – признается Дружинин.

Ранее сообщалось, что у звезды ситкома «Моя прекрасная няня» была обнаружена опухоль мозга – глиобластома. Предположительно, злокачественное новообразование дало обширные метастазы, поэтому усилия лечащих Заворотнюк медиков не принесли ожидаемых результатов.

Накануне актрису перевели на аппарат ИВЛ. Также сообщалось, что медикаментозный сон, в который ее погрузили доктора, сменился глубокой комой. Как сообщал порталу Teleprogramma.pro врач-онколог Андрей Пылев, с подобным типом опухолей пациенты могут прожить около двух лет. Диагноз Заворотнюк поставили около года назад.

По материалам сайта politpuzzle.ru.