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Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства

Прошло полгода, как известная исполнительница ушла из жизни.

Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства
Родные Началовой вступили в права наследства/globallookpress.com

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина, а также родители исполнительницы вступили в права наследства. Прошло ровно полгода, как звезда ушла из жизни. Она, напомним, скончалась 16 марта 2019 года в одной из столичных клиник.

Вера Алдонина. Фото
Вера Алдонина вступила в права наследства/globallookpress.com

Известно, что родным Юлии Началовой достанется половина ее четырехкомнатной квартиры в элитном районе столицы. Апартаменты, площадью 167 квадратных метров, расположены в жилом комплексе «Кутузовская Ривьера». Часть жилья, по слухам, по-прежнему числится за хоккеистом Александром Фроловым. От своей доли он пока отказываться не собирается. Скорее всего, дело завершится судом. Отметим, что родные Началовой также станут обладателями авторских прав на песни исполнительницы.

Добавим, что в свое время Александр Фролов финансово вложился в ремонт квартиры Юлии Началовой. После расставания деньги она не вернула. Отсюда желание игрока не расставаться со своей частью в квартире.

Ранее пиар-директор Юлии Началовой говорила, что не понимает действий мужчины, который ведет себя очень странно. Ей интересно посмотреть, как известный спортсмен будет участвовать в судебных процессах против двенадцатилетней девочки – дочери Началовой от брака с футболистом Евгением Алдониным.

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Близкие Юлии Началовой вступили в права наследства
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