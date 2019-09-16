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Звезду «Острова» Петра Мамонова выписывают из больницы

Музыкант и актер успешно перенес операцию на сердце и активно идет на поправку.

Звезду «Острова» Петра Мамонова выписывают из больницы
Фото: https://www.instagram.com/p/BGTZo2CI4fq/

Актера фильма «Остров» Петра Мамонова выпишут из больницы 16 сентября. Об этом журналистам заявила супруга пациента Ольга. Ранее музыкант андеграундной группы «Звуки Му» попал в Первую градскую больницу с обширным инфарктом. Тогда медики приняли спешное решение оперировать знаменитость. После этого родственники Мамонова называли случившееся чудом, после вмешательства актер и музыкант почувствовал себя намного лучше.

Сейчас, уточняют РИА Новости, признанный общественный деятель чувствует себя замечательно. Ольга уточнила, что не помнит супруга таким бодрым. «Операция прошла изумительно. Все замечательно», — резюмировала она.

Петр Мамонов приобрел широкую популярность после роли отца Анатолия в фильме «Остров». Тогда артист получил множество наград. После этого Мамонова стали называть одним из лучших российских актеров. Чуть позже внимание возросло и к группе Петра – ранее «Звуки Му» знали лишь любители андеграунда.

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выпискаинфарктоперацияПетр Мамонов

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Звезду «Острова» Петра Мамонова выписывают из больницы
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