Мартиросян удивился, что не получил приглашения на свадьбу Собчак

Юморист Гарик Мартиросян в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ выразил сожаление, что светская львица Ксения Собчак не пригласила его на свою свадьбу. В 1998 году шоумен женился на Жанне Левиной. Тогда их свадьбу вела именно Собчак. Причем денег за свои услуги она не взяла.

«Я бы тоже бесплатно провел ее свадьбу. Ксюша ведь нашу свадьбу с Жанной вела бесплатно. Пользуясь случаем, хочу поздравить молодоженов. Нас, правда, не позвали», — заявил он. Журналист поинтересовался тем, что сейчас ходят слухи будто бы светская львица ждет ребенка. «Я ни при чем», — отшутился Мартиросян. «Надеюсь», — добавила рядом стоящая супруга.

Не попала на торжество Собчак и популярная ведущая Алла Михеева. «Мы не настолько близки, чтобы Собчак звала меня на свадьбу. Знаю, что ей подарили очень дорогие халаты», — заявила она.

А вот музыкант Николай Басков, который был на торжестве, сказал, что подарил молодоженам деньги. Правда, сумму он уточнять не стал, но заметил, что их вполне хватит, чтобы съездить отдохнуть на море.