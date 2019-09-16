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Врачи подозревают начало полиорганной недостаточности у Заворотнюк

Всеми любимая актриса по-прежнему находится в коме.

Врачи подозревают начало полиорганной недостаточности у Заворотнюк
Фото: https://www.instagram.com/p/BudVgWHnf0V/

Состояние народной любимицы Анастасии Заворотнюк ухудшается. Как утверждают СМИ, медики диагностировали у актрисы полиорганную недостаточность – симптом, появляющийся у пациента как реакция на стресс и болезнь. Отмечается, что ПОН может стать следствием развивающегося сепсиса, а тот, в свою очередь, может начаться из-за неправильной работы внутренних органов. Остановить распространение бактерий порой бывает очень сложно – схожая ситуация наблюдалась у певицы Юлии Началовой.

Mash информирует, что недавно у актрисы диагностировали пневмонию – заболевание стало следствием постоянного использования аппарата ИВЛ. Кроме того, у Анастасии парализована часть тела. 14 сентября медики прекратили терапию из-за угрозы жизни пациентки. Сейчас рядом с заслуженной артисткой постоянно дежурят родные. Друзья и коллеги Анастасии активно молятся за ее выздоровление и предлагают семье Заворотнюк свою помощь.

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Врачи подозревают начало полиорганной недостаточности у Заворотнюк
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