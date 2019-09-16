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«Прекрасная идея»: отец Богомолова оценил катафалк на свадьбе сына

Юрий Александрович остался в полном восторге от задумки жениха и невесты.

«Прекрасная идея»: отец Богомолова оценил катафалк на свадьбе сына
Юрий Богомолов оценил катафалк на свадьбе сына/globallookpress.com

Отец режиссера Константина Богомолова, кинокритик Юрий Александрович, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о появлении катафалка на свадьбе своего наследника и его супруги, телеведущей и светской львицы Ксении Собчак.

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото
Богомолов и Собчак провели очень необычную свадьбу/globallookpress.com

«Прекрасная идея. Это в стиле режиссёрского дарования моего сына. Я ни о чем не знал. Я вижу это впервые, но я оценил», — заявил кинокритик Юрий Богомолов.

Напомним, многие очень удивились, когда к дверям Грибоедовского ЗАГСа столицы подъехал катафалк и из него вышли Ксения Собчак и Константин Богомолов. После того, как они расписались, молодожены снова сели в катафалк. Журналисты стали интересоваться, куда отправились жених и невеста. Звучали предположения, что на кладбище.

Любопытно, что в катафалке раньше не возили покойников. Машина практически новая. Водитель траурного автомобиля заметил, что он впервые выполняет такой странный заказ. Сам он привык ездить на своей машине все-таки не в ЗАГС, а в другое место.

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Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловПрограмма "Ты не поверишь!"Юрий Богомолов

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«Прекрасная идея»: отец Богомолова оценил катафалк на свадьбе сына
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