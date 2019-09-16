Онищенко пожелал Собчак и Богомолову скорейшего пополнения в семье

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал КП эксцентричное свадебное торжество Ксении Собчак и Константина Богомолова. Он считает, что спасти семью от избыточной любви к эпатажу может рождения ребенка.

По словам Онищенко, обычно родившая женщина становится спокойной и степенной. В случае с Ксенией этого почему-то не произошло, эпатировать публику она не перестала.

В этом случае врач посоветовал пойти на крайнюю меру и «увеличить дозу лекарства».

«Обращаюсь к ее новоявленному супругу, чтобы он настоял на том, чтобы она ему нарожала детей, как минимум еще двоих», — сказал врач.

Ранее мы писали о Розе Сябитовой, которая тоже высказалась по поводу прошедшей свадьбы Собчак и Богомолова. Телесваха осталась крайне недовольна поступком Ксении, которая бросила вполне успешного мужа (Максима Виторгана) из хорошей семьи. Кроме того, ведущая считает, что проезд в катафалке – не лучший старт семейных отношений. Она уверена, что это плохой знак.