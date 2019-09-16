Заворотнюк работала по 12 часов в день перед тем, как узнала о болезни

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, находится в критическом состоянии в больнице, в последнее время работала по 12 часов в день. Любимый супруг Петр Чернышев освободил ее от всех домашних обязанностей. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Во время беседы с журналистами программы актриса говорила о своем любимом муже: «Он очень занят. Мы разъезжаемся надолго, и мы реально ценим каждую минуту, проведенную друг с другом». Чернышев со своей стороны добавлял: «Мы можем найти время в течение дня, чтобы взять друг друга за руки и обняться».

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В последнее время пара жила в коттедже в подмосковной деревне Крекшино. Очень многие заботы по дому, пока Заворотнюк пропадала на работе, на себя взяли ее мама и няня.

«У меня есть замечательная помощница. Она воспитала моих детей. Мне активно помогает. Няня моих ребят. Татьяна Петровна. С нами еще и моя мамочка живет. Она, конечно, тоже активно помогает. При этом я и сама порой готовлю. Я могу сделать потрясающую яичницу. Никто не сможет сделать такую яичницу, как я. Но у нас нет культа еды в доме вообще. Понимаете, если нам хочется изысков, то мы едем в ресторан. Мне очень нравится, к примеру, черная икра. Вы умеете готовить черную икру? Я да», — рассказывала журналистам программы Анастасия Заворотнюк.