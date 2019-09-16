Заворотнюк купила в Крыму две квартиры для себя и детей

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в одной из московских больниц, в свое время купила в Крыму сразу две квартиры: для себя и мужа фигуриста Петра Чернышева и для своих детей от второго брака — Анны и Майкла. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь» на канале НТВ. Дети родились от бизнесмена Дмитрия Стрюкова в 1996 и 2000 году соответственно.

После этого Заворотнюк стала частой гостьей в Крыму. Кстати, именно на полуострове у нее был медовый месяц с фигуристом Петром Чернышевым. Она рассказывала, что в каждой квартире по 5-6 комнат.

Любопытно, что жилье Анастасия Заворотнюк обставила по своему вкусу. К примеру, в комнатах были кожаные диваны. Кроме того, она привезла в жилье свои картины, которые когда-то приобрела в Париже. Также в ее доме можно было увидеть люстру, перевезенную из московской квартиры.

Как рассказали во время эфира, Заворотнюк не боялась показывать журналистам свое крымское жилье. К примеру, она пустила журналистов даже в святая святых — спальню. Она говорила, что очень много времени проводит в этом месте со своим супругом Петром Чернышевым.