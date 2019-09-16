Сестра Жанны Фриске напомнила о ней на фоне слухов о болезни Заворотнюк 

Уже больше четырех лет с нами нет Жанны Фриске. Но ее фанаты помнят, как боролась певица со страшной болезнью. О трагедии экс-солистки «Блестящих» снова вспомнили, когда в СМИ появилась информация о госпитализации и тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк.

Как сообщалось, у актрисы тот же диагноз, что и у Фриске — глиобластома. Возможно, эти новости и побудили Наталью Фриске в своем Instagram разместить фото со старшей сестрой и лаконичной подписью.

«4, 3…» — написала Наталья.

Цифры означают годы и месяцы со дня смерти Жанны. Пост дополнен хэштегами #скучаю и #чутьближекблизким.

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Мы рассказывали, что Заворотнюк на следующий день после смерти Фриске ,16 июня 2015 года, оставила в Instagram очень проникновенный пост. Она вспоминала, как несколько лет назад на проекте «Минута славы» один из ее подопечных мечтал спеть с Жанной Фриске. В итоге его пригласили в студию. Тогда певица подарила всем праздник. А недавно фанаты Анастасии опубликовали снимок, на котором Заворотнюк и Фриске запечатлены вдвоем.