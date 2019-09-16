«Ксения – не лучшая жена»: не приглашенные на свадьбу высказались о паре Собчак и Богомолова

Журналисты не только наблюдают со стороны за процессом, но и делают собственные выводы.

Специальные корреспонденты, репортеры и телеведущие – всегда в центре событий. За свадьбой Собчак и Богомолова 13 сентября следили многие. КП собрал высказывания известных журналистов относительно этого громкого события. Что ждет брак светской львицы и режиссера? И как они оценивают само торжество? Добавим, что никого из нижеперечисленных людей на свадьбу не пригласили.

больше по теме Родители Богомолова не вынесли поведения Собчак и ушли со свадьбы Пожилые люди были шокированы горячим танцем своей невестки.

Роза Сябитова, ведущая программы «Давай поженимся!», не в восторге от состоявшегося венчания.

«Ксения не лучшая мать и жена», — заявила она.

Ведущей не понравилось, что Собчак бросила хорошего мужа из достойной семьи, а катафалк сочла плохой приметой для начала семейной жизни.

Обозреватель «Комсомольской правды» Николай Варсегов назвал Ксению и Константина «некачественными людьми», а потому, считает он, отношение к ним должно быть прохладным. Не стоит судить их эпатажную свадьбу строго.

«Не надо осуждать убогого за то, что он убогий», — удивил он.

Владимир Легойда, официальный спикер РПЦ, сказал, что с позиции церкви все требования были соблюдены. Молодожены предварительно побеседовали со священником, покаялись и обещали больше не грешить.

«Верность принесенным Богу обетам зависит прежде всего от самих людей, прибегших к церковному таинству», — подчеркнул он.

Блогер Лена Миро не стала церемониться со звездной парой и обозвала их свадьбу «межполовой грязью». Она считает, что все происходящее – лишь цирк. При этом главный клоун в этом шапито – сама Ксения.

Отметим, что бывший кандидат в президенты России тоже сравнивала свою свадьбу с цирковым шоу. Однако клоуны в нем, по ее мнению, вовсе не она, а ее дорогие гости.