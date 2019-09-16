НОВОСТИ

«Ксения – не лучшая жена»: не приглашенные на свадьбу высказались о паре Собчак и Богомолова

Журналисты не только наблюдают со стороны за процессом, но и делают собственные выводы.

«Ксения – не лучшая жена»: не приглашенные на свадьбу высказались о паре Собчак и Богомолова
Богомолов и Собчак/instagram.com/konbog75/

Специальные корреспонденты, репортеры и телеведущие – всегда в центре событий. За свадьбой Собчак и Богомолова 13 сентября следили многие. КП собрал высказывания известных журналистов относительно этого громкого события. Что ждет брак светской львицы и режиссера? И как они оценивают само торжество? Добавим, что никого из нижеперечисленных людей на свадьбу не пригласили.

Роза Сябитова, ведущая программы «Давай поженимся!», не в восторге от состоявшегося венчания.

«Ксения не лучшая мать и жена», — заявила она.

Ведущей не понравилось, что Собчак бросила хорошего мужа из достойной семьи, а катафалк сочла плохой приметой для начала семейной жизни.

Обозреватель «Комсомольской правды» Николай Варсегов назвал Ксению и Константина «некачественными людьми», а потому, считает он, отношение к ним должно быть прохладным. Не стоит судить их эпатажную свадьбу строго.

«Не надо осуждать убогого за то, что он убогий», — удивил он.

Владимир Легойда, официальный спикер РПЦ, сказал, что с позиции церкви все требования были соблюдены. Молодожены предварительно побеседовали со священником, покаялись и обещали больше не грешить.

«Верность принесенным Богу обетам зависит прежде всего от самих людей, прибегших к церковному таинству», — подчеркнул он.

Блогер Лена Миро не стала церемониться со звездной парой и обозвала их свадьбу «межполовой грязью». Она считает, что все происходящее – лишь цирк. При этом главный клоун в этом шапито – сама Ксения.

Отметим, что бывший кандидат в президенты России тоже сравнивала свою свадьбу с цирковым шоу. Однако клоуны в нем, по ее мнению, вовсе не она, а ее дорогие гости.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакРоза Сябитовасвадьба Ксении СобчакСвадьба Собчак и Богомолова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ксения – не лучшая жена»: не приглашенные на свадьбу высказались о паре Собчак и Богомолова
Интересно?
Поделись с друзьями: