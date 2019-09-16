«Ксения – не лучшая жена»: не приглашенные на свадьбу высказались о паре Собчак и Богомолова

Специальные корреспонденты, репортеры и телеведущие – всегда в центре событий. За свадьбой Собчак и Богомолова 13 сентября следили многие. КП собрал высказывания известных журналистов относительно этого громкого события. Что ждет брак светской львицы и режиссера? И как они оценивают само торжество? Добавим, что никого из нижеперечисленных людей на свадьбу не пригласили.
Роза Сябитова, ведущая программы «Давай поженимся!», не в восторге от состоявшегося венчания.
«Ксения не лучшая мать и жена», — заявила она.
Ведущей не понравилось, что Собчак бросила хорошего мужа из достойной семьи, а катафалк сочла плохой приметой для начала семейной жизни.
Обозреватель «Комсомольской правды» Николай Варсегов назвал Ксению и Константина «некачественными людьми», а потому, считает он, отношение к ним должно быть прохладным. Не стоит судить их эпатажную свадьбу строго.
«Не надо осуждать убогого за то, что он убогий», — удивил он.
Владимир Легойда, официальный спикер РПЦ, сказал, что с позиции церкви все требования были соблюдены. Молодожены предварительно побеседовали со священником, покаялись и обещали больше не грешить.
«Верность принесенным Богу обетам зависит прежде всего от самих людей, прибегших к церковному таинству», — подчеркнул он.
Блогер Лена Миро не стала церемониться со звездной парой и обозвала их свадьбу «межполовой грязью». Она считает, что все происходящее – лишь цирк. При этом главный клоун в этом шапито – сама Ксения.
Отметим, что бывший кандидат в президенты России тоже сравнивала свою свадьбу с цирковым шоу. Однако клоуны в нем, по ее мнению, вовсе не она, а ее дорогие гости.