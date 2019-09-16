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Юлия Савичева рассказала о своем вкладе в творчество Линды

В семь лет певица снялась в клипе «Сделай так» и участвовала в записи альбома «Ворона».

Юлия Савичева рассказала о своем вкладе в творчество Линды
Юлия Савичева/фото: кадр из клипа «Сделай так»

Карьера Юлии Савичевой в российском шоу-бизнесе началась очень рано. Но мало кто знает, что первые шаги на сцене и телевидении она делала в качестве актрисы. Юлия играла в  театральных постановках, а также снялась в нескольких клипах Линды

В своем Instagram она разместила архивное фото, на котором ей лет семь. В это время девочку пригласили поучаствовать в работе над альбомом «Ворона». В этой же студии снимался клип на песню «Сделай так».

«Сколько воспоминаний… Моя первая запись в студии, первая съёмка в настоящем клипе. До сих пор мало кто знает, что девочка с каре из видео Линды «Сделай так» — это я, а детский хор в этой же песне, это продублированный мой голос», — поделилась секретом Юлия.

Она призналась, что до сих пор хранит кулон в виде солнца, который был на ней в этом клипе.По словам певицы, она никогда не забудет эту съемку. 

«Это было настоящее место силы, творчества и музыки. Это навсегда со мной».

Ранее Савичева признавалась, что она считает Максима Фадеева (Линда также была его проектом) своим учителем, несмотря на то, что он разорвал с ней контракт и, фактически, прекратил общение. Напомним, помимо участия Юлии в клипах Линды, она является выпускницей проекта «Фабрика Звезд 2» под руководством Фадеева.

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Тэги:

детство звездзапись клипаЛиндаМакс ФадеевЮлия Савичева

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Юлия Савичева рассказала о своем вкладе в творчество Линды
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