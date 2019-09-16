НОВОСТИ

Дмитрий Песков прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова

Торжество вызвало восхищение у сотрудника властных структур.

Дмитрий Песков прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова
Дмитрий Песков/globallookpress.com

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал КП свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Он был в числе гостей вместе с супругой.

В целом Дмитрий Песков остался доволен торжеством. По его словам, гости праздника, включая его самого, были восхищены происходящим. Особенно понравились Пескову сюрпризы, которые делали молодожены друг другу. В частности, он отметил концертные выступления Ксении, подготовленные специально для Константина.

«Это было эффектно», — казал он

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. Пара устроила из своего бракосочетания большой спектакль. На торжество они добирались в катафалке и по дороге даже были оштрафованы за то, что не пристегнулись ремнями безопасности и ехали с открытой задней дверцей.

В банкетном зале, кроме выступлений артистов, а это были в основном гости, пели и танцевали сами молодожены. Ксения исполнила танцевальный номер под песню Игоря Николаева «Войди в меня». А Константин спел для любимой невесты композицию «Мумий Тролля» «Молния». Девушка так растрогалась исполнением, что не смогла сдержать слез.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ПесковКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомоловсвадьба Ксении СобчакСвадьба Собчак и Богомолова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дмитрий Песков прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова
Интересно?
Поделись с друзьями: