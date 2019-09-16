Дмитрий Песков прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал КП свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Он был в числе гостей вместе с супругой.

В целом Дмитрий Песков остался доволен торжеством. По его словам, гости праздника, включая его самого, были восхищены происходящим. Особенно понравились Пескову сюрпризы, которые делали молодожены друг другу. В частности, он отметил концертные выступления Ксении, подготовленные специально для Константина.

«Это было эффектно», — казал он

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября. Пара устроила из своего бракосочетания большой спектакль. На торжество они добирались в катафалке и по дороге даже были оштрафованы за то, что не пристегнулись ремнями безопасности и ехали с открытой задней дверцей.

В банкетном зале, кроме выступлений артистов, а это были в основном гости, пели и танцевали сами молодожены. Ксения исполнила танцевальный номер под песню Игоря Николаева «Войди в меня». А Константин спел для любимой невесты композицию «Мумий Тролля» «Молния». Девушка так растрогалась исполнением, что не смогла сдержать слез.