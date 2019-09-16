Арнтгольц и Жидков впервые за несколько лет опубликовали совместное фото

Актер Иван Жидков на своей страничке в Instagram опубликовал совместный кадр с бывшей супругой Татьяной Арнтгольц и дочерью Марией, которая появилась на свет в 2009 году. Отметим, что родители Маши развелись после пяти лет счастливого брака.

«Нашей доче сегодня 10 лет. Машенька, с Днём рождения», — заявил довольный Иван Жидков.

Отметим, что после расставания пара сохранила добрые отношения ради ребенка. Однако до совместных снимков не доходило. В комментариях подписчики отметили, что Жидков и Арнтгольц были очень красивой парой.

Кстати, что после развода Жидков встречался с моделью Лилией Соловьевой. У них даже родился почти два года назад сын, но в итоге они расстались. Что касается Арнтгольц, то сейчас она состоится в отношениях с актером Марком Богатыревым. Актриса даже успела познакомить с ним своих родителей, которые безусловно рады, что красавица-дочь встретила нового спутника жизни.