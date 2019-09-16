НОВОСТИ

Арнтгольц и Жидков впервые за несколько лет опубликовали совместное фото

Звездная пара, напомним, развелась в 2013 году.

Арнтгольц и Жидков впервые за несколько лет опубликовали совместное фото
Арнтгольц на время воссоединилась с бывшим мужем/globallookpress.com

Актер Иван Жидков на своей страничке в Instagram опубликовал совместный кадр с бывшей супругой Татьяной Арнтгольц и дочерью Марией, которая появилась на свет в 2009 году. Отметим, что родители Маши развелись после пяти лет счастливого брака.

«Нашей доче сегодня 10 лет. Машенька, с Днём рождения», — заявил довольный Иван Жидков.

Отметим, что после расставания пара сохранила добрые отношения ради ребенка. Однако до совместных снимков не доходило. В комментариях подписчики отметили, что Жидков и Арнтгольц были очень красивой парой.

Кстати, что после развода Жидков встречался с моделью Лилией Соловьевой. У них даже родился почти два года назад сын, но в итоге они расстались. Что касается Арнтгольц, то сейчас она состоится в отношениях с актером Марком Богатыревым. Актриса даже успела познакомить с ним своих родителей, которые безусловно рады, что красавица-дочь встретила нового спутника жизни.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Иван ЖидковМария ЖидковаТатьяна Арнтгольц

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Арнтгольц и Жидков впервые за несколько лет опубликовали совместное фото
Интересно?
Поделись с друзьями: