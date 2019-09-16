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Сергею Жукову в Туле  подарили самовар

Лидер группы «Руки вверх» поблагодарил тульских фанатов за креативные подарки

Сергею Жукову в Туле  подарили самовар
Сергей Жуков/фото: globallookpress.com

Сергей Жуков в эти выходные выступил с концертом в Туле. В своем Instagram музыкант отметил, что получил массу положительных эмоций, а на кадрах видно, что весь зал танцует и подпевает любимым песням.  Кроме того, он похвалил местный фан-клуб за креативные подарки.

 «В Туле всегда мега-креативные подарки:) Как же приятно! В прошлый раз эксклюзивный ковер, в этом году — САМОВАР!!! Спасибо огромное от всего сердца», — написал Сергей. 

Вот уже пять лет Жуков и его жена Регина занимаются кондитерским производством CupcakeStory. Начинали прямо в своей квартире, где они живут с тремя детьми. В оборудование для домашней выпечки Сергей вложил около 400 тысяч рублей. Капкейки Жукова стали пользоваться спросом и супруги решили арендовать в 120 кв.  Стоят торты, пирожные, пряники, капкейки и другие сладости  совсем недешево , но только потому, что производятся из качественного сырья.

В интервью Жуков и его супруга Регина рассказали, что их дети помогают им в кондитерской, чтобы получать деньги.

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Жуков

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Сергею Жукову в Туле  подарили самовар
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