Сергею Жукову в Туле  подарили самовар

Сергей Жуков в эти выходные выступил с концертом в Туле. В своем Instagram музыкант отметил, что получил массу положительных эмоций, а на кадрах видно, что весь зал танцует и подпевает любимым песням. Кроме того, он похвалил местный фан-клуб за креативные подарки.

«В Туле всегда мега-креативные подарки:) Как же приятно! В прошлый раз эксклюзивный ковер, в этом году — САМОВАР!!! Спасибо огромное от всего сердца», — написал Сергей.

Вот уже пять лет Жуков и его жена Регина занимаются кондитерским производством CupcakeStory. Начинали прямо в своей квартире, где они живут с тремя детьми. В оборудование для домашней выпечки Сергей вложил около 400 тысяч рублей. Капкейки Жукова стали пользоваться спросом и супруги решили арендовать в 120 кв. Стоят торты, пирожные, пряники, капкейки и другие сладости совсем недешево , но только потому, что производятся из качественного сырья.

больше по теме Сергей Жуков и Регина Бурд отметили два года с момента венчания Официально свадьбы пары состоялась 11 лет назад.

В интервью Жуков и его супруга Регина рассказали, что их дети помогают им в кондитерской, чтобы получать деньги.