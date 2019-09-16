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Пошла по пути Когана: Заворотнюк лечат те же специалисты

Известный скрипач умер от рака кожи два года назад.

Пошла по пути Когана: Заворотнюк лечат те же специалисты
Анастасия Заворотнюк/instagram.com/a_zavorotnyuk/

Анастасия Заворотнюк проходит лечение в той же частной клинике, что и некогда Дмитрий Коган. Напомним, у талантливого музыканта был рак кожи, а в 2017 году он скончался, сообщает сайт КП.

Музыкант проходил курс лечения в одной из израильских клиник, затем вернулся на Родину и обратился за помощью в частную больницу, специализирующейся на онкологии, где применяют собственные протоколы лечения. Поэтому направление лечения музыканта было изменено. Его родственники тогда сильно переживали по этому поводу. Врачебное вмешательство российских врачей не принесло облегчения Дмитрию, он скончался буквально через неделю.

Отметим, что меланома, как и глиома (эта форма рака у Заворотнюк), очень агрессивна, и ее развитие может быть стремительным. Клиника, в которую обратилась Анастасия – одна из немногих, которая берется за лечение больных на любых стадиях и с любыми прогнозами.

Напомним, первые сообщения о проблемах со здоровьем любимой актрисы появились в конце августа. Однако Заворотнюк узнала о своей болезни еще зимой, буквально через несколько месяцев после рождения третьего ребенка, дочери Милы. Есть версия, что именно поздняя беременность могла спровоцировать гормональный сдвиг в организме звезды и развитие опухоли в головном мозге.

Известно, что в настоящее время Заворотнюк находится в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

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Пошла по пути Когана: Заворотнюк лечат те же специалисты
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