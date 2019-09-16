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Сати Казанова поделилась оригинальным рецептом гречневой каши

Певица предпочитает есть крупу не с молоком, а с кокосовыми сливками

Сати Казанова поделилась оригинальным рецептом гречневой каши
Сати Казанова/фото: globallookpress.ru

Певица Сати Казанова рассказала, какую кашу она обычно готовит. Оригинальный рецепт бывшая «фабрикантка» опубликовала в соцсети.

Сати, как и большинство россиян, очень любит гречневую крупу, но не обычную, а зеленую. Она берет на одну часть гречки полторы части воды, и добавляет специи. Варит кашу в мультиварке 15-17 минут. 

«По настроению добавляю горсть семечек. Это могут быть тыквенные, кунжутные семечки, кедровые орехи и так далее. Для меня это главный источник белка. В сваренную гречку я добавляю вариации: в холода обильно кладу топленое масло, плюс, конечно, гималайскую соль, и желательно черную, либо добавляю кокосовые сливки», — написала Казанова.

Также певица призналась, что любит использовать кинзу, а в сезон — кладет в гречку грибы — белые или лисички. По ее словам, их можно покупать сушеные, а перед добавлением в кашу просто заливать кипятком.

Напомним,  Сати осенью 2017 года вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Недавно появились слухи, что певица хочет переехать жить на родину мужа. Но ее представитель опроверг эту информацию. Оказалась, Казанова планирует жить на две страны, но менять российское гражданство она не будет.

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Сати Казанова поделилась оригинальным рецептом гречневой каши
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