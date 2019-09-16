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Фильм «Оно-2» вторую неделю лидирует в российском прокате

Картина собрала более 933 миллионов рублей.

Фильм «Оно-2» вторую неделю лидирует в российском прокате
Клоун Пеннивайз/ фото: кадр из Фильма «Оно»

Картина Андреса Мускетти «Оно-2», по предварительным данным, собрала за минувшие выходные в российском прокате 211,5 млн рублей. Таким образом, картина вторую неделю подряд удерживает лидирующую позицию по кассовым сбором.

Хоррор вышел на экраны в РФ 5 сентября. за это время фильм заработал более 933 млн рублей. Картина снята по роману Стивена Кинга. Ее сюжет продолжает события из первой части.  Спустя 27 лет главные герои снова встречают клоуна Пеннивайза. Повзрослевших детей сыграли Джессика Честейн, Билл Скарсгард, Джеймс Макэвой и другие, пишет портал kinobusiness.com/

Кадр из фильма «Оно»
Кадр из фильма «Оно»

Вторую строчку по итогам уикенда занимает  комедия «Стриптизерши». Она появилась в кинотеатрах 12 сентября и уже заработала 68 млн рублей. Это история о танцовщицах элитного стриптиз-клуба, которые лишились банковских сбережений после финансового кризиса и задумали аферу по возвращению средств. В фильме снялись Дженнифер Лопез, Джулия Стайлз, Карди Би и другие.

На третьем месте картина «Щегол», снятая по роману обладательницы Пулитцеровской премию Донны Тартт. Мальчик выжил во время теракта в Метрополитен-музее и получил в подарок картину голландского художника Карела Фабрициуса «Щегол».  С четверга фильм собрал 35.8 млн рублей.

Наш портал рассказывал, что коулрофобия – необъяснимый страх перед клоунами. После просмотра фильма режиссера Энди Мускетти этот страх вполне объясним.

Отметим, что абсолютным лидером проката этого года остаются «Мстители:Финал », собравшие 2 миллиарда 986 миллионов 847 тысяч рублей.

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«Оно 2»лидер проката

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Фильм «Оно-2» вторую неделю лидирует в российском прокате
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