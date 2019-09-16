Согдиана рассказала о своей диете для снижения веса

Певица Согдиана недавно в третий раз стала мамой. Третий в ее семье мальчик родился в конце июля. Она призналась, что сейчас труднее удается приводить себя в форму, чем после рождения первого и второго ребенка.

«В Смотришь в зеркало и глаза на мокром месте. Хочется подойти и увидеть себя прежней, подтянутой и спортивной. Но, к сожалению, не бывает все так просто, по щелчку пальцев», — написала артистка в своей колонке для Тeleprogramma.pro.

По словам Согдианы, ей удалось сбросить 14 из 19 килограмм, набранных во время беременности, и ей теперь необходимо подтянуть мышцы. Для тех, кто худеет очень важно правильно питаться, особенно для кормящих матерей.

«Ни в коем случае нельзя опускаться ниже 1700 ккал в день, особенно если вы кормите грудью. Ешьте маленькими порциями, 3-4 раза в день и максимально разнообразно», — советует певица.

На завтрак Согдиана советует творог, чай или кофе (сладкий), в обед рекомендует съесть рыбу или мясо без гарнира или легкий суп. А поужинать, на ее взгляд, лучше всего сырыми овощами или приготовленными на пару.

Она отметила, что полностью отказалась от употребления молока, сладкого, мучного и гарниров.А под рукой у Согдианы всегда есть что-то полезное для перекуса: яблоки, орешки, сухофрукты, морковные палочки.

Певица подчеркнула, что в целом довольна своей внешностью, но для артиста в кадре необходимо выглядеть идеально, поэтому она продолжить работу над собой.

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Напомним, в апреле 2019 года певица подтвердила, что вышла замуж в третий раз. Первым ее мужем стал индийский бизнесмен Рам Говинд. В 2007-м у них родился сын Арджун, а через два года пара развелась. Отец забрал мальчика и увез с собой в Индию, а после в Ташкент. В том же 2009 году Согдиана стала супругой олигарха Башира Куштова и родила ему сна Микаила. Брак распался уже через год. Певица месте с сыном перебралась в Ташкент, чтобы иметь возможность чаще видеться с первенцем.