Дочь Роберта Рождественского в 49 лет родила первого ребенка 

Поэт Роберт Рождественский воспитал двух дочерей и успел понянчить внуков — двух старших сыновей Екатерины Рождественской. Третий сын у известного фотографа появился уже после смерти ее отца. А вот младшая сестра Екатерины Робертовны, Ксения, очень долго не могла стать мамой.

Чудесное событие произошло 13 сентября — на свет появилась девочка, первая внучка великого поэта. Старшая сестра Ксении сообщила об этом событии в своем Instagram.

«Принимаю поздравления! Получила новое важное звание — тетя! Нашего девичьего полку прибыло! Сестра моя подарила мне в пятницу, 13 сентября, целую прекрасную орущую девочку! Счастье, которое ждали долго-долго и, наконец, дождались!», — написала Екатерина Рождественская.

Тетушка приветствовала племянницу пожеланиями расти умной, доброй и красивой, а также любить родителей. Кроме того, Екатерина отметила, что важно найти любимую работу, пожелала девочке долгих лет жизни и счастья, и пообещала всегда быть рядом.

«Пусть обрастет достойными друзьями и парочкой врагов для тонуса! Пусть заведет собаку и научится мужу делать борщ и сырники!», — перечислила Рождественская все самое необходимое в жизни.

Новоиспеченная тетя уже покупает малышке обновки. Пользователи пишут, что прекрасно понимают, как Екатерине, матери троих сыновей, приятно покупать вещи для девочки.