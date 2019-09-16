Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

Оказалось, что в стране не хватает механиков по ремонту оборудования в на рыболовецких судах

Стало известно, какие специалисты высоко оплачиваются в России. Так механику по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности работодатель предлагает заработную плату в размере 430 тысяч рублей. Данные приводит газета «Известия» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

Издание узнало у директора Рыбного союза Сергея Гудкова, сколько на самом деле получают механики на рыболовецких судах. По его словам, эта сумма обычно намного скромнее — около 200 тысяч рублей. Но предложи работодатель мог предложить более высокую ставку из-за острой необходимости в специалисте. Однако, такие зарплаты рыбной промышленности встречаются очень редко, отметил Гудков.

Согласно данным Минтруда, оклады выше 400 тысяч чаще встречаются в вакансиях менеджеров руководящего звена на предприятиях. Например в 2018 году на портале «Работа в России» коммерческому директору на предприятии, занимающимся производством лекарственных препаратов, предлагали заработок в 420 тысяч рублей, а гендиректору консалтинговой компании — 400 тысяч рублей.

больше по теме Дарья Мороз призналась, что Богомолов зарабатывал меньше нее Актриса рассказала о начале семейной жизни со своим бывшим мужем.

Также в списке самый высокооплачиваемых вакансий были пилот воздушного судна и начальник участка в отрасли угледобывающей промышленности. Им обещают зарплату в размере 330 тысяч рублей в месяц.