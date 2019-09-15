НОВОСТИ

Заворотнюк рассказывала, как жизнь Фриске оборвалась на взлете

Актриса чуть больше четырех лет назад выражала соболезнования семье певицы после ее смерти.

Заворотнюк рассказывала, как жизнь Фриске оборвалась на взлете
Заворотнюк очень сожалела, что умерла Жанна Фриске/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк в Instagram на следующий день после смерти певицы Жанны Фриске 16 июня 2015 года оставила очень проникновенный пост. Она рассказывала, что люди всегда надеются на чудо и верят в мечту. Актриса вспоминала, как несколько лет назад на проекте «Минута славы» один из ее подопечных мечтал спеть в Жанной Фриске. В итоге они ее пригласили в студию.

Как говорила Заворотнюк, певица приехала жизнелюбивая и сияющая. Она подарила всем праздник. «К несчастью, не каждая мечта сбывается и не у каждой истории в жизни счастливый финал. Это всегда тяжело, и вдвойне тяжелее, когда все обрывается на взлете», — говорила тогда Анастасия Заворотнюк.

Отметим, что певица Жанна Фриске, одна из самых ярких звезд отечественной эстрады, скончалась 15 июня 2015 года в подмосковной Балашихе. У яркой исполнительницы был страшный диагноз – рак мозга. Она несколько лет боролась с недугом, но проигрла в этой схватке. Именно такое же онкологическое заболевание, по слухам, сейчас и у Анастасии Заворотнюк.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» сейчас находится в Европейском медицинском центре в Москве. У нее последняя четвертая стадия рака. Как утверждают врачи, помочь певице уже невозможно. В палате знаменитости круглосуточно дежурят ее любящий супруг фигурист Петр Чернышев и родители актрисы. Звезда уже полгода не появляется на светских мероприятиях. Ее представители заявили, что пока воздержатся от комментариев относительно ее состояния.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиЖанна ФрискеПетр Чернышев

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Заворотнюк рассказывала, как жизнь Фриске оборвалась на взлете
Интересно?
Поделись с друзьями: