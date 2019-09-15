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Грачевский вспомнил свой последний разговор с Заворотнюк полгода назад

Он отметил, что ему и в голову не могло прийти о проблемах со здоровьем актрисы.

Грачевский вспомнил свой последний разговор с Заворотнюк полгода назад
Грачевский вспомнил свой разговор с Заворотнюк/globallookpress.com

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ рассказал о своей последней встрече с актрисой Анастасией Заворотнюк. Это произошло полгода назад. Тогда звезда, судя по всему, еще не знала свой страшный диагноз.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк находится в крайне тяжелом состоянии/globallookpress.com

«Мы полгода назад встретились. Так обрадовались. Я больше после этого ее не видел. Мне и в голову такое не могло прийти, что у нее проблемы. Я хочу, чтобы все у нее было хорошо», — заявил Борис Грачевский.

Анастасия Заворотнюк сейчас, по слухам, находится в одной из столичных клиник в крайне тяжелом состоянии. Врачи считают, что актрисе в ее сегодняшний ситуации уже не удастся помочь.

Последний раз звезда появлялась на публике примерно полгода назад. Она ездила в столицу Армении Ереван на открытие ювелирного салона. У звезды на шее был еле заметный шрам. Скорее всего звезда уже тогда сдавала анализы, а вскоре узнала о страшном диагнозе.

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Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиБорис Грачевскийпрограмма "Ты не поверишь"

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Грачевский вспомнил свой последний разговор с Заворотнюк полгода назад
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