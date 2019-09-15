В школе над принцем Уильямом издевались из-за маленькой груди его матери

Председатель издательства Conde Nast Николас Колридж в своих мемуарах вспомнил о встрече с принцессой Дианой на фоне скандала с ее голой грудью, попавшей в объектив папарацци. В тот день представительница британской королевской семьи рассказала мужчине, что одноклассники стали дразнить ее сына — 14-летнего принца Уильяма — за маленькую грудь матери. Напомним, снимки Дианы топлес были опубликованы в 1996 году — фотограф подловил ее загорающей на балконе в Испании.

Николас вспоминает слова принцессы, что после этого случая юный Уильям был очень подавлен, одноклассники буквально заклевали его. Рассказывая об этом, женщина попросила Колриджа честно ответить ей на один вопрос.

«Мои груди слишком малы, как вы думаете?» — спросила Диана.

Как пишет Daily Mail, Николас в ответ раскраснелся и заверил принцессу, что ее бюст идеален, и ей не о чем беспокоиться.

Добавим, что в 2017 году принц Уильям потребовал компенсацию в 1,3 миллиона фунтов стерлингов за фотографии топлес своей жены Кейт Миддлтон, опубликованные во французском журнале еще в 2012 году. Мужчина заявил, что эти снимки были для него «тем более болезненными», поскольку они напомнили о смерти матери, которую постоянно преследовали папарацци. Напомним, что тогда паре удалось отсудить у иностранных журналистов только 92 тысячи фунтов.

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А вы находите грудь принцессы Дианы маленькой?