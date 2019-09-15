НОВОСТИ

В школе над принцем Уильямом издевались из-за маленькой груди его матери

Об этом своему другу рассказала сама принцесса Диана.

В школе над принцем Уильямом издевались из-за маленькой груди его матери
Принц Уильям в юности страдал от нападок одноклассников. Фото: SMG/ZUMAPRESS.com

Председатель издательства Conde Nast Николас Колридж в своих мемуарах вспомнил о встрече с принцессой Дианой на фоне скандала с ее голой грудью, попавшей в объектив папарацци. В тот день представительница британской королевской семьи рассказала мужчине, что одноклассники стали дразнить ее сына — 14-летнего принца Уильяма — за маленькую грудь матери. Напомним, снимки Дианы топлес были опубликованы в 1996 году — фотограф подловил ее загорающей на балконе в Испании.

Николас вспоминает слова принцессы, что после этого случая юный Уильям был очень подавлен, одноклассники буквально заклевали его. Рассказывая об этом, женщина попросила Колриджа честно ответить ей на один вопрос.

«Мои груди слишком малы, как вы думаете?» — спросила Диана.

Принцесса Диана
Принцесса Диана в июне в 1997 года, за два месяца до смерти. Фото: Harry Hamburg/ZUMAPRESS.com

Как пишет Daily Mail, Николас в ответ раскраснелся и заверил принцессу, что ее бюст идеален, и ей не о чем беспокоиться.

Добавим, что в 2017 году принц Уильям потребовал компенсацию в 1,3 миллиона фунтов стерлингов за фотографии топлес своей жены Кейт Миддлтон, опубликованные во французском журнале еще в 2012 году. Мужчина заявил, что эти снимки были для него «тем более болезненными», поскольку они напомнили о смерти матери, которую постоянно преследовали папарацци. Напомним, что тогда паре удалось отсудить у иностранных журналистов только 92 тысячи фунтов.

А вы находите грудь принцессы Дианы маленькой?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяДиана УэльскаяПринц УильямПринцесса Диана

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В школе над принцем Уильямом издевались из-за маленькой груди его матери
Интересно?
Поделись с друзьями: