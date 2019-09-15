Алика Смехова пожелала Заворотнюк скорейшего выздоровления

По словам актрисы, она прекрасно знает, что сейчас пишут о ее коллеге.

Актриса Алика Смехова в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ пожелала скорейшего выздоровления своей коллеге Анастасии Заворотнюк. При этом она отметила, что ей очень сложно говорить на эту тему. На вопрос журналиста слышала ли она, что пишут в СМИ о Заворотнюк Смехова ответила, что все прекрасно знает и добавила: «К сожалению». Судя по всему, она внимательно читает новости об актрисе.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк, по слухам, около полугода назад узнала, что больна раком мозга. Она лечилась сначала в России, а потом уехала в Польшу. Правда, лечение за рубежом не принесло желаемого эффекта. Не так давно здоровье звезды резко ухудшилось.

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Между тем представители Заворотнюк сначала отмечали, что у звезды все в порядке, а затем и вовсе заявили, что им запрещено давать комментарии. Директор Стас Христов больше в ближайшее время не будет общаться с прессой.

Сейчас актриса находится в одной из московских клиник. Врачи в беседах с ее друзьями отмечали, что ситуация критическая. Шансов на выздоровление «моей прекрасной няня» попросту нет.