Первый муж Заворотнюк рассказал, как актриса тайно сделала аборт

Первый супруг актрисы Анастасии Заворотнюк немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ рассказал, что экс-супруга много лет назад его обманула. Она забеременела от него и сделала аборт. Предпринимателю же она сказала, что у нее случился выкидыш. Напомним, что общих детей у пары не было. Вместе они были всего около года.

Бизнесмен на всю жизнь запомнил тот обман. Он всегда считал, что у супруги случился выкидыш, а когда узнал всю правду был просто шокирован. Он считает, что его первая жена очень скрытная женщина.

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Шварцкопф отметил, что после расставания и развода Анастасия Заворотнюк уехала в Москву и больше они уже никогда не встречались.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк, по слухам, сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Примерно полгода назад она узнала, что больна раком. Врачи отмечали в беседах с друзьями Заворотнюк, что уже ничем не смогут помочь актрисе. Сейчас в палате дежурят муж звезды фигурист Петр Чернышев и родители.