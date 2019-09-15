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Первый муж Заворотнюк рассказал, как актриса тайно сделала аборт

Олаф Шварцкопф отметил скрытный характер звезды.

Первый муж Заворотнюк рассказал, как актриса тайно сделала аборт
Заворотнюк втайне сделала аборт от первого мужа/globallookpress.com

Первый супруг актрисы Анастасии Заворотнюк немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ рассказал, что экс-супруга много лет назад его обманула. Она забеременела от него и сделала аборт. Предпринимателю же она сказала, что у нее случился выкидыш. Напомним, что общих детей у пары не было. Вместе они были всего около года.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк делала аборт в тайне от первого мужа/globallookpress.com

Бизнесмен на всю жизнь запомнил тот обман. Он всегда считал, что у супруги случился выкидыш, а когда узнал всю правду был просто шокирован. Он считает, что его первая жена очень скрытная женщина.

Шварцкопф отметил, что после расставания и развода Анастасия Заворотнюк уехала в Москву и больше они уже никогда не встречались.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк, по слухам, сейчас находится в очень тяжелом состоянии. Примерно полгода назад она узнала, что больна раком. Врачи отмечали в беседах с друзьями Заворотнюк, что уже ничем не смогут помочь актрисе. Сейчас в палате дежурят муж звезды фигурист Петр Чернышев и родители.

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Первый муж Заворотнюк рассказал, как актриса тайно сделала аборт
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