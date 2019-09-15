Заворотнюк спустя месяц после рождения дочки светилась от счастья

Еще в ноябре 2018 года у звезды было прекрасное настроение.

Актриса Анастасия Заворотнюк спустя месяц после рождения дочери Милы в ноябре 2018 года буквально светилась от счастья и раздавала интервью журналистам. В программе «Ты не поверишь» на канале НТВ показали, как она делилась своими эмоциями с окружающими. Звезда тогда блистала на катке в так называемой «шапке-боярке».

Актриса рассказывала, что в начале зимы все мерзнут и дрожат от холода, а ей очень хорошо. Скорее всего, уже тогда у звезды было онкологическое заболевание, но она об этом просто не знала, поэтому и выглядела очень довольной.

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Журналисты интересовались у звезды, как она согревается. Актриса отмечала, что любовью. При этом добавляла, что алкогольными напитками не увлекается. Рядом со звездой «Моей прекрасной няни» рядом был ее любимый супруг фигурист Петр Чернышев. «Видали какой у меня красивый мужчина?» — хвасталась актриса.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк, по слухам, сейчас находится в реанимации одной из московских больниц. У актрисы рак мозга. Как отмечают специалисты, жить ей осталось всего несколько дней.