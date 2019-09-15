Государство выделит миллиарды иностранным студиям, снимающим в России

Этой осенью российские власти запустят программу, которая предусматривает компенсацию иностранным продюсерам части затрат на съемки фильмов в нашей стране (конкретно, от 30 до 40%). Как сообщают «Ведомости», до текущего конца года киношники уже получат 70 миллионов рублей. Цифру озвучила руководитель направления экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко (данное ведомство станет оператором программы и будет распределять субсидии).

Предполагается, что данный механизм привлечет в Россию проекты иностранных продюсеров, а те, в свою очередь, повлияют на развитие местной инфраструктуры, кинопроизводства и туризма.

В следующем году на подобные субсидии выделят 700 миллионов рублей из федерального бюджета, а в 2021-ом – уже 1,5 миллиарда. Правда, получат эти деньги не сами зарубежные студии, а их российские партнеры.

Добавим, что кинопроизводители из разных стран, в том числе и Америки, серьезно озабочены налоговой политикой тех территорий, где они собираются проводить съемки, и каждый ищет, где выгоднее снимать фильмы.

Согласны, что бюджет должен производить такие выплаты?