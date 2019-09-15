Ясновидящая Дарья Миронова высказалась о состоянии Заворотнюк

Звезда «Битвы экстрасенсов» призналась, что не может дать положительный прогноз о здоровье больной раком артистки.

Известия о состоянии Анастасии Заворотнюк в последнее время поступают только пугающие. Сообщалось, что у артистки начались частичный паралич, пневмония, отек легких, что она перестала самостоятельно дышать, а ее медикаментозный сон перешел в глубокую кому.

О здоровье актрисы сериала «Моя прекрасная няня» высказалась победительница первого сезона «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова. Известная своими недюжинными способностями ясновидящая призналась, что не может дать положительный прогноз по Заворотнюк.

«Очень грустно давать комментарии, когда ничего хорошего не будет. Близким людям нужна поддержка», – рассказала Дарья.

Напомним, надежды на то, что Анастасии Заворотнюк станет лучше, крайне мало. Год назад увлеченная работой и к тому же недавно вновь ставшая мамой талантливая актриса не обращала внимания на симптомы онкологического недуга – головную боль и рвоту по утрам. Когда она обратилась к медикам, терапия опухоли мозга оказалась малоэффективной, поскольку болезнь уже зашла далеко.

Сейчас Анастасия остается в реанимации Европейского медицинского центра. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, концертный директор Стас Христов заявил, что ему больше нельзя комментировать состояние ее здоровья.

По материалам сайта iReactor.