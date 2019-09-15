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Джиган устроил для дочери вторую вечеринку в честь дня рождения

Его средней наследнице Лее недавно исполнилось пять лет.

Джиган устроил для дочери вторую вечеринку в честь дня рождения
Джиган и его супруга Оксана Самойлова Фото:globallookpress.com

Накануне семья российского исполнителя Джигана вернулась домой после длительного отпуска на острове в штате Калифорния. Отдых растянулся из-за природного катаклизма: по побережью гулял ураган, поэтому транспортное сообщение с материком на время закрывали.

На острове звездная пара планировала устроить для своей средней дочери Леи большое торжество в честь дня рождения. Девочке недавно исполнилось пять лет. Несмотря на непогоду, звездная пара все же организовала для наследницы праздник. Однако не такой грандиозной, как планировала изначально.

Джиган и его супруга Оксана Самойлова смогли реализовать задуманное уже в Москве: для Леи они устроили вторую вечеринку с множеством подарков и сюрпризов. Фото с праздника появилось в блоге рэпера.

«К сожалению, день рождения только раз в году. Но только не у Леи! Опять твоя вечеринка! С днем рождения, доченька», — обратился к наследнице российский исполнитель.

Напомним, Джиган и модель Оксана Самойлова воспитывают троих дочерей – 8-летнюю Ариелу, 5-летнюю Лею и 2-летнюю Майю.

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Джигандочь ЛеяОксана СамойловаОксана Самойлова с детьми

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Джиган устроил для дочери вторую вечеринку в честь дня рождения
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