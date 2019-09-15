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Армен Джигарханян воссоединился с 72-летней бывшей женой

Артист признался, что планирует «стареть вместе» с Татьяной Власовой.

Армен Джигарханян воссоединился с 72-летней бывшей женой
Армен Джигарханян. Фото: globallookpress

В начале октября Армен Джигарханян отметит 84-летие. Народный артист признается, что, несмотря на проблемы со здоровьем, чувствует себя практически полностью счастливым человеком.

Недавно в жизни актера произошло очень радостное для него событие. Он воссоединился с бывшей женой Татьяной Власовой, с которой развелся в 2015 году, незадолго до женитьбы на Виталине Цымбалюк-Романовской. 72-летняя актриса теперь постоянно находится рядом с избранником.

«Я рад, что моя Татьяна вернулась, будем стареть вместе!» – рассказал Армен Борисович.

Мэтр признался, что больше не может, как раньше, ходить на работу в родной театр, ему тяжело подниматься по лестницам. Но он остается на посту худрука, с ним постоянно связываются коллеги, чтобы обсудить тот или иной вопрос. А в ближайшее время Джигарханян лично появится на одной из театральных премьер.

В остальном актер сейчас живет для себя. Он увлекается чтением, смотрит фильмы и футбольные матчи, выходит на прогулки или просто размышляет о разном. Что касается здоровья, из-за высокого сахара в крови артисту приходится соблюдать диету. За его состоянием внимательно следят друзья и врачи, к которым он отправляется при малейшем ухудшении самочувствия, пишет сайт Novostink.net.

С Цымбалюк-Романовской Армен Борисович развелся в ноябре 2017 года. Он предпочитает не вспоминать об этих отношениях, но сама пианистка не прочь порассуждать о браке с актером. Так, недавно Виталина призналась, что Джигарханян был и остается «главным мужчиной ее жизни», сообщал портал Teleprogramma.pro.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяТатьяна Власова

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Армен Джигарханян воссоединился с 72-летней бывшей женой
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