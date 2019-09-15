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Дочь Гузеевой откровенно рассказала о ссорах с мамой

По словам Ольги Бухаровой, актриса на многое слишком остро реагирует.

Дочь Гузеевой откровенно рассказала о ссорах с мамой
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой Фото: Лариса Кудрявцева/Архив "ЭГ"

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова не раз говорила, что невероятно близка с мамой. Но это вовсе не значит, что они никогда не ссорятся. В недавнем интервью 19-летняя Ольга рассказала о характере Ларисы Гузеевой и конфликтах с родительницей.

По словам Бухаровой, ее мама многое воспринимает близко к сердцу. Во время ссоры Ольга в порыве эмоций может неверно выразиться, что моментально подействует на актрису, пишет портал PeopleTalk.

«Через пять секунд после того, как я их произнесла, у меня в голове щелкнуло: «О боже, мам, нет, прости, я не имела это в виду», но человека было уже не остановить, она плакала и страдала из-за этого», — призналась дочь Гузеевой.

Не раз за сказанные слова Ольге становилось стыдно. И речь идет вовсе не о недавних размолвках. О некоторых вещах, что сказала родительнице еще несколько лет назад, девушка до сих пор жалеет. При этом Ольга полагает, что жизнь и взаимоотношения невозможны без ссор.

«Если бы мы с мамой не ругались, мы бы не были так близки. Не кричат и не ругаются только те люди, которым плевать друг на друга», — добавила Бухарова.

За годы жизни они прошли многое. Самым большим ударом для их семьи стала смерть мамы актрисы Альбины. Ведущая программы «Давай поженимся!» до сих не может свыкнуться с этим.

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой. Фото
Фото: Лариса Кудрявцева/Архив «ЭГ»

«Когда бабушки не стало, наш мир перевернулся. Ничто уже не будет прежним. Она была королева мать», — с горечью рассказала Ольга.

Сначала горе отдалило Ольгу от матери. Бухарова часто уходила из дома, не могла находиться с кем-либо рядом. Но в конечном итоге Лариса Гузеева даже сблизилась с дочерью.

Напомним, дочь актрисы также недавно говорила о взаимоотношениях с возлюбленным Алексеем. Ольга призналась, что этот мужчина – первый, кто смог вызвать в ней настоящие чувства.

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Дочь Гузеевой откровенно рассказала о ссорах с мамой
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