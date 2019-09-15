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Галкин собрался попросить денег у «Apple» за рекламу яблок

Юморист в очередной раз смешно пошутил в соцсетях.

Галкин собрался попросить денег у «Apple» за рекламу яблок
Галкин подшутил над известной компанией/globallookpress.com

Юморист Максим Галкин в сторис Instagram пошутил над известной мировой корпорацией «Apple». На кадрах видеозаписи телеведущий сначала показал, как он ест зеленое яблоко. Оно, как известно является символом этой американской компании.

Яблоко. Фото
Галкин хочет денег с известной компании за рекламу/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Может «Apple» мне доплатит. Типа реклама. Надо стрясти с этой яблоньки», — заявил он. Надо отметить, что в это время супруг Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой сидел на стуле около своего замка и оглядывал владения.

Добавим, что Максим Галкин уже давно построил для своей семьи замок в деревне Грязь в Подмосковье. Не так давно, кстати, его соседи возмущались, что из-за высокого замка у них якобы перестали расти овощи в огороде. При этом они утверждали, что во всем виновата тень от огромного сооружения. Она не пропускает на участки лучи солнца, без которого овощи просто погибают.

Когда об этой истории рассказали Алле Пугачёвой, то она посмеялась и сказала, что впервые такое слышит. Ничего не знает о недовольстве соседей и Максим Галкин.

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Тэги:

Алла Пугачевадеревня ГрязьМаксим Галкин

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Галкин собрался попросить денег у «Apple» за рекламу яблок
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