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Мария Бутырская рассказала Кудрявцевой о поздней беременности

Знаменитая фигуристка вспомнила, как в третий раз стала мамой в 44 года.

Мария Бутырская рассказала Кудрявцевой о поздней беременности
Мария Бутырская с мужем Вадимом Хомицким. Фото: globallookpress

Мария Бутырская вот уже 13 лет замужем за хоккеистом Вадимом Хомицким. Десятилетняя разница в возрасте не помешала спортсменам создать по-настоящему крепкую пару. Супруги воспитывают десятилетнюю дочку Александру, а также двоих сыновей – старшего Владислава, которому в апреле исполнилось 12 лет, и двухлетнего Гордея.

В новом выпуске программы «Секрет на миллион» Бутырская откровенно рассказала о своей третьей, поздней беременности. По словам знаменитой фигуристки, даже ее врач-гинеколог не верила, что она сможет забеременеть естественным путем.

Супруги хотели, чтобы у них появился третий малыш, и не прекращали попыток. Но доктор честно предупредила спортсменку: ей стоит сдать анализы, чтобы начать подготовку к ЭКО. Мария согласилась с доводами врача. Но перед тем, как сдать последний анализ крови перед началом процедур, она неожиданно для самой себя заподозрила, что ждет ребенка. Тест на беременность подтвердил это предчувствие.

«Я купила самый дешевый тестик. Две полоски. Я задумалась, взяла тест подороже. Две полоски. И тогда я позвонила лечащему врачу», – рассказала Бутырская Лере Кудрявцевой.

Исследование крови показало, что спортсменка действительно в интересном положении. А через девять месяцев в доме 44-летней звезды спорта и ее супруга появился еще один ребенок. Двухлетнего наследника чемпионка Европы по фигурному катанию впервые привела на телевидение и показала поклонникам.

Мария Бутырская и ее сын Гордей. Кадр из программы НТВ «Секрет на миллион»
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Тэги:

беременность и родыЛера КудрявцеваМария БутырскаяПрограмма "Секрет на миллион"фигуристка

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Мария Бутырская рассказала Кудрявцевой о поздней беременности
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