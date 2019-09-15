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Солнцев напомнил о проклятии сериала «Моя прекрасная няня» с Заворотнюк

По словам шоумена и фрика, он молится за известную актрису.

Солнцев напомнил о проклятии сериала «Моя прекрасная няня» с Заворотнюк
Солнцев рассказал о злом роке среди тех, кто снимался в "Моей прекрасной няне"/globallookpress.com

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram заявил, что с актерами, которые снимались в сериале «Моя прекрасная няня» происходят странные вещи. Они уходят друг за другом из жизни. Судя по всему, фрик прекрасно осведомлен о критическом состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по слухам, находится в коме.

«Какой-то кошмар происходит. Мне думается, что это какое-то просто проклятие сериала «Моя прекрасная няня». Сначала умерла Полищук, потом Назарова, теперь беда пришла к Заворотнюк. Хочется просто молиться за Настю и пожелать здоровья и осторожности всем остальным актёрам этого ситкома», — заявил Гоген Солнцев.

Отметим, что Любовь Полищук скончалась 28 ноября 2006 года. Ей было 57 лет. У звезды была саркома позвоночника. Ее похоронили на Троекуровском кладбище столицы. Что касается Александры Назаровой, то она умерла 20 августа 2019 года. Ей было 79 лет. Женщина страдала заболеванием легких. Она умерла от полиорганной недостаточности. Похоронена также на Троекуровском кладбище.

Отметим, что Анастасия Заворотнюк, по слухам, сейчас находится в критическом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. По неподтвержденной информации у звезды рак мозга.

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Тэги:

Александра НазароваАнастасия ЗаворотнюкГоген СолнцевЛюбовь ПолищукСериал "Моя прекрасная няня"

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Солнцев напомнил о проклятии сериала «Моя прекрасная няня» с Заворотнюк
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