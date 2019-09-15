НОВОСТИ

Ленина заявила, что слухи о раке Заворотнюк напоминают чудовищный сон

Писательница отметила, что официального подтверждения о страшной болезни актрисы до сих пор нет.

Ленина заявила, что слухи о раке Заворотнюк напоминают чудовищный сон
Заворотнюк находится с очень плохом состоянии/globallookpress.com

Писательница и модель Лена Ленина в Instagram заявила, что сходит с ума от информации, которая появляется в СМИ. Напомним, что многие журналисты считают, что дни актрисы Анастасии Заворотнюк сочтены. Ей, как они утверждают, не удастся победить рак мозга. Как сказала Ленина, она сейчас не может думать ни о чем другом и перебирает их общие фотографии.

«Единственная аллея звёздной славы в России, для которой звезды собственноручно опускали в белый бетон свои руки, оставляя навсегда отпечатки, находится на паркинге моего дома в коттеджном посёлке Кембридж на Новой Риге. Там же оставила единственный отпечаток своей руки наша красавица Настенька Заворотнюк», — заметила Ленина.

Она добавила, что там же находятся отпечатки других легендарных личностей – певца Иосифа Кобзона, яркой исполнительницы Ларисы Долиной, боксера Кости Цзю и актера Станислава Садальского. Как сказала модель, у нее получился самый крутой паркинг страны.

Лена Ленина заявила, что тогда, много лет назад, когда они встречались с Заворотнюк им был весело. Сегодня же в жутких волнениях за Настю ей страшно. Она умоляет актрису жить. Также Ленина заметила, что официальной информации о страшном диагнозе звезды до сих пор нет. Она считает, что все происходящее похоже на какой-то чудовищный сон.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Многие россияне буквально влюбились в ее образ. У самой актрисы на съемочной площадке был роман с актером Сергеем Жигуновым. Правда, через два года они расстались.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиКонстантин ЦзюЛена ЛенинаСтанислав Садальский

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ленина заявила, что слухи о раке Заворотнюк напоминают чудовищный сон
Интересно?
Поделись с друзьями: