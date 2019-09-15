Ленина заявила, что слухи о раке Заворотнюк напоминают чудовищный сон

Писательница отметила, что официального подтверждения о страшной болезни актрисы до сих пор нет.

Писательница и модель Лена Ленина в Instagram заявила, что сходит с ума от информации, которая появляется в СМИ. Напомним, что многие журналисты считают, что дни актрисы Анастасии Заворотнюк сочтены. Ей, как они утверждают, не удастся победить рак мозга. Как сказала Ленина, она сейчас не может думать ни о чем другом и перебирает их общие фотографии.

«Единственная аллея звёздной славы в России, для которой звезды собственноручно опускали в белый бетон свои руки, оставляя навсегда отпечатки, находится на паркинге моего дома в коттеджном посёлке Кембридж на Новой Риге. Там же оставила единственный отпечаток своей руки наша красавица Настенька Заворотнюк», — заметила Ленина.

больше по теме Стала известна клиника, где находится Анастасия Заворотнюк Актриса проходит лечение в Европейском медицинском центре.

Она добавила, что там же находятся отпечатки других легендарных личностей – певца Иосифа Кобзона, яркой исполнительницы Ларисы Долиной, боксера Кости Цзю и актера Станислава Садальского. Как сказала модель, у нее получился самый крутой паркинг страны.

Лена Ленина заявила, что тогда, много лет назад, когда они встречались с Заворотнюк им был весело. Сегодня же в жутких волнениях за Настю ей страшно. Она умоляет актрису жить. Также Ленина заметила, что официальной информации о страшном диагнозе звезды до сих пор нет. Она считает, что все происходящее похоже на какой-то чудовищный сон.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Многие россияне буквально влюбились в ее образ. У самой актрисы на съемочной площадке был роман с актером Сергеем Жигуновым. Правда, через два года они расстались.