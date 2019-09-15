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Стала известна клиника, где находится Анастасия Заворотнюк

Актриса проходит лечение в Европейском медицинском центре.

Стала известна клиника, где находится Анастасия Заворотнюк
Заворотнюк находится в больнице в Мещанском районе столицы/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк находится сейчас в Европейском медицинском центре. Это Мещанский район Москвы. Ранее в СМИ была информация, что звезда лечится в больнице, недалеко от которой находится станция метро «Проспект мира», сообщает nation-news.ru.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк находится в критическом состоянии/globallookpress.com

Отметим, что сейчас актриса, по слухам, в крайне тяжелом состоянии. Врачи считают, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» нет шансов выжить. Они даже закончили на днях интенсивное лечение.

В палате дежурят родные Заворотнюк – фигурист Петр Чернышев, ее супруг, и родители. От каких-то комментариев они воздерживаются. Известно, что спортсмен был вынужден покинуть ледовое шоу Татьяны Навки, в котором он выступал. Сейчас его временно заменили на другого фигуриста.

Добавим, что несколько дней назад концертный директор актрисы Петр Христов утверждал, что ему удалось дозвониться до своей подопечной. Якобы она сказала, что слухи о ее критическом состоянии неправда. При этом она попросила от нее отстать. Насколько эта информация правдоподобна остается только гадать.

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Стала известна клиника, где находится Анастасия Заворотнюк
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