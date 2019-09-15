Экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос вновь стала мамой

Певица Санта Димопулос стала мамой во второй раз. Украинская артистка родила девочку в клинике в Монако, имя новорожденной пока держится в тайне.

О пополнении в семье экс-солистка «ВИА Гры» рассказала в Instagram. Санта опубликовала фото из родильной палаты, на котором она запечатлена с только что родившейся дочкой на руках. Певица сообщила, что девочка родилась в субботу, 14 сентября.

«Добро пожаловать, моя маленькая принцесса!» – с нежностью написала звезда.

С рождением наследницы Димопулос поздравили несколько тысяч поклонников. «Отметились» в комментариях и звездные коллеги девушки – Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Анна Семенович и другие. Молодая мама искренне поблагодарила знаменитостей за теплые слова.

Напомним, у Санты подрастает 10-летний сын Даниэль, родившийся в отношениях с шоуменом Андреем Джеджулой. В браке с отцом первенца артистка не состояла, она впервые вышла замуж спустя четыре года после рождения ребенка. Союз с бизнесменом Владимиром Самсоненко исполнительница впоследствии назвала фейковым. Пара быстро рассталась, а сейчас Димопулос замужем за совладельцем сети спортклубов Игорем Кучеренко.

К слову, в отличие от многих других знаменитостей, беременность Санта не скрывала. На ее страничке в соцсети регулярно появлялись «беременные» снимки. Певица откровенно рассказывала подписчикам о ее состоянии, а перед родами призналась, что перенашивает малышку.