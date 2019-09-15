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52-летняя Рената Литвинова показала стройные ноги в модных брюках

Режиссер опубликовала кадры профессиональной фотосессии.

52-летняя Рената Литвинова показала стройные ноги в модных брюках
Фото: Globallookpress.com

Актриса и режиссер Рената Литвинова в очередной раз восхитила поклонников своей потрясающей фигурой. Звезда не скрывает, что активно следит за собой, придерживается строгих ограничений в питании и каждый день занимается с личным тренером.

На этот раз знаменитость опубликовала кадры профессиональной фотосъемки. В черно-белом кадре Рената позирует сидя на стуле на улице, залитой солнцем. Для фотосессии актриса выбрала модные узкие брюки с завышенной талией и укороченными штанинами, демонстрирующих ее стройные ноги и хрупкие щиколотки.

Комплект она дополнила простой майкой на широких бретелях и остроносыми белыми лодочками на шпильках. Волосы Литвиновой украшала неизменная укладка — ретро-волны. Стоит отметить, что в брюках Рената появляется нечасто, в основном, она отдает предпочтение элегантным платьям и юбкам и я является сторонницей женственных образов.

В сообщении к посту режиссер призналась, что в эти выходные снова работает, так как не умеет отдыхать.

«Люди отпрашиваются у меня на выходные — они меня изумляют- мне у некого отпроситься, только у самой себя — словом, эти выходные, как и смерти, и болезни — они всегда приходят так некстати», — написала она.

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Рената Литвинова

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52-летняя Рената Литвинова показала стройные ноги в модных брюках
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