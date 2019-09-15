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«Я с ней не контачил»: Лоза высказался о Заворотнюк

Музыкант пожелал актрисе справиться с болезнью.

«Я с ней не контачил»: Лоза высказался о Заворотнюк
Лоза всего один раз в жизни общался с Заворотнюк/globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза высказался об актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга. Сейчас она, по слухам, находится в критическом состоянии. Звезда не может дышать самостоятельно. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Лоза рассказал о встрече с Заворотнюк/globallookpress.com

«Поймите меня правильно. Я с ней не контачил и не знаю, чем она болеет», — заявил автор знаменитого хита «Плот».

Певец также подчеркнул, что в своей жизни общался с актрисой всего один раз. Она вела мероприятие, в котором он участвовал. Во время программы, как сказал Лоза, они практически не обменивались репликами. Он пожелал звезде «Моей прекрасной няни», как можно скорее победить недуг, сообщает riafan.ru.

Добавим, что актриса Анастасия Заворотнюк последний раз появлялась на публике в феврале 2019 года. Она была в столице Армении Ереване на открытии ювелирного салона. Тогда никто и подумать не мог, что у актрисы есть проблемы со здоровьем. Они излучала позитив и много шутила с гостями мероприятия. О болезни звезды СМИ узнали около месяца назад. Представители Заворотнюк пока подробно не комментируют, что с ней происходит.

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«Я с ней не контачил»: Лоза высказался о Заворотнюк
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