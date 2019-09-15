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Лена Ленина поделилась деталями последней переписки с Заворотнюк

Как считает писательница, в апреле звезда уже знала, что больна.

Лена Ленина поделилась деталями последней переписки с Заворотнюк
Заворотнюк находится в критическом состоянии в коме/globallookpress.com

Писательница и модель Лена Ленина в Instagram поделилась последней перепиской с актрисой Анастасией Заворотнюк. Звезды общались между собой в Вотсапе. Последний раз Ленина писала своей хорошей знакомой в ее день рождения – 3 апреля. Тогда она отмечала, что дарит своей подруге в честь праздника мебельный подарок. Правда, актриса сообщение даже не прочла.

«Я тогда подумала, как же Настя решилась сменить такой крутой номер с кучей восьмерок. Но, скорее всего, она была уже больна», — заметила она и добавила, что Заворотнюк долго молчит, а значит, скорее всего, действительно в критическом состоянии.

Ленина отметила, что мечтает, чтобы случилось чудо. При этом сама она в чудеса не верит, но для всех, кто любит звезду сериала «Моя прекрасная няня» это чудо, как она считает, необходимо. Ленина попросила Господа смиловаться над актрисой.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк, по слухам, находится в клинике в критическом состоянии. Сейчас она, как утверждают источники, в глубокой коме. Звезда последний год лечилась от рака мозга, но болезнь оказалась сильнее.

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Лена Ленина поделилась деталями последней переписки с Заворотнюк
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