Мария Бутырская объяснила, почему рассталась с Башаровым

Актер Марат Башаров известен своими многочисленными романами. Талантливый артист много лет остается любимцем женщин, несмотря на слухи о его пристрастии к спиртному и жестоком обращении с возлюбленными.

Один из таких романов актер закрутил со знаменитой фигуристкой Марией Бутырской. Прославленная спортсменка стала гостьей нового выпуска программы «Секрет на миллион», где рассказала Лере Кудрявцевой об отношениях с Башаровым.

Связь фигуристки и звезды кино оказалась кратковременной, пара рассталась по инициативе самой Марии. По ее словам, с актером она просто не сошлась характером и укладом жизни.

«Мы с Маратом совершенно разные люди. Я спортсменка, привыкла соблюдать режим, все делать правильно. С Маратом не получалось так, он актер. Он обаятельный, интересный, известный мужчина», – вспоминает Бутырская.

На тот момент Башаров был женат, но у чемпионки остались об этих отношениях только хорошие воспоминания. Артист всегда говорил то, что чувствует, был веселым и легким в общении человеком.

«С ним каждый день – праздник. Я не выдержала этого веселья, я хотела уже детей и найти мужчину, с которым создам семью», – рассказала Мария.

В итоге фигуристка просто «сбежала» от Башарова. Она пообещала себе, что больше никогда не будет встречаться с актерами. Сейчас при случайной встрече бывшие влюбленные доброжелательно здороваются друг с другом, а Мария даже может по-дружески чмокнуть Марата в щечку.

Напомним, в 2006 году Бутырская вышла замуж за хоккеиста Вадима Хомицкого. Сейчас у 47-летней фигуристки подрастают дочь и двое сыновей, младшему из которых исполнилось два года.