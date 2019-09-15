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Племянник Меган Маркл хочет нажиться на ее сыне

Предприимчивый молодой человек намерен использовать имя Арчи, как торговую марку.

Племянник Меган Маркл хочет нажиться на ее сыне
Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл без преувеличения можно назвать счастливицей. Безукоризненная внешность, блестящая карьера, счастливое замужество, здоровый новорожденный малыш и, в конце концов, титул в одной из старейших королевских династий мира. Не повезло новоиспеченной герцогине только с одним — собственной семьей.

С самого начала ее отношений с принцем Гарри, родные Меган, за исключением матери, начали активно сотрудничать с прессой, продавать ей личные, а то и вовсе выдуманные пикантные истории, чем сильно портили ей репутацию и жизнь.

Не остался в стороне и племянник Маркл, Маркл Тайлер Дули. Молодой человек почувствовал в себе дух предпринимательства и решил ни много ни мало выпустить сорт марихуаны, названный в честь знаменитой тетушки.

Как сообщает Daily Mail, скандальный бренд серьезно обогатил его, но Дули не стал останавливаться на достигнутом и решил выпустить, названный на этот раз в честь малыша Арчи.

«Меня всегда называли меня паршивой овцой в семье, но я старался изо всех сил, чтобы зарабатывать на жизнь в очень конкурентном бизнесе. К тому же сорт «Искрящаяся Меган» стал дико популярен», — заявил в свое оправдание Майкл.

По его словам, имя Меган и Арчи в качестве товарного знака может принести ему доход до 200 миллионов долларов в год.

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Племянник Меган Маркл хочет нажиться на ее сыне
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