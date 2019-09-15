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Лена Ленина призвала молиться за Анастасию Заворотнюк

Писательница и модель не знает, как помочь актрисе.

Лена Ленина призвала молиться за Анастасию Заворотнюк
Заворотнюк остается в критическом состоянии/globallookpress.com

Писательница и модель Лена Ленина в Instagram попросила своих поклонников о помощи. Она не знает, чем может помочь актрисе Анастасии Заворотнюк, которая сейчас находится в коме в критическом состоянии. Сама модель хотела бы организовать благотворительный сбор.

«Я не очень религиозный человек, но верю, что если все люди объединятся и пожелают одного, то эта гигантская энергия поможет. Давайте помолимся за самую красивую, добрую, порядочную, гениальную и умную Настеньку! Я люблю тебя! И очень хочу, чтобы ты оказалась сильнее!» — заявила Лена Ленина.

Отметим, что за последнее время о здоровье Анастасии Заворотнюк высказались многие нейрохирурги. Многие из них уверены, что актрисе уже не выздороветь. Как говорят медики, у Заворотнюк самый агрессивный вид рака мозга.

Сейчас, по слухам, у кровати Анастасии Заворотнюк в клинике дежурят ее родители и любимый муж фигурист Петр Чернышев. Он даже на время отказался от участия в ледовых шоу. Его заменил другой спортсмен. У Анастасии Заворотнюк, напомним, трое детей. Причем самой младшей нет еще и годика. Милу актриса родила, прибегнув к процедуре ЭКО. Многие считают, что это и спровоцировало развитие рака.

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Лена Ленина призвала молиться за Анастасию Заворотнюк
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