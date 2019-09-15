Виктория Бекхэм будет бороться за свой брак

Знаменитая певица, модельер и стилист Виктория Бекхэм заявила, что намерена отстаивать свой брак. Высказывание вышло буквально скандальным, ведь чета Бекхэмов считается образцовой семьей, которой можно только позавидовать.

больше по теме Бекхэмы отметили 20-летие совместной жизни в Версальском замке Звездная пара отпраздновала фарфоровую свадьбу в одном из самых романтичных мест в мире.

Тем не менее Виктория призналась, что всерьез волновалась, что им с Дэвидом будет не о чем говорить после 20 годовщины свадьбы. В этот день пара отправилась на частном самолете в Париж и провела там незабываемый день. Со стороны это выглядело просто невероятно, но модельер рассказала, что весь праздник ее одолевал страх, что они с мужем отдаляются друг от друга.

«Я не выдержала и спросила его, боже, что мы будем делать, когда дети разъедутся и мы останемся одни? О чем мы будем говорить с тобой», — приводит слова певицы Daily Mail.

Но впоследствии, по ее словам, ничего ужасного не произошло. Они все так же легко общались и шутили. Тогда она поняла, что за свой брак нужно бороться и ценить друг друга.

«Я хочу почувствовать облегчение, когда дети уедут и мы останемся одни, ведь это будет время только для нас», — заявила она.