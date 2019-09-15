Виктория Бекхэм будет бороться за свой брак

Знаменитая певица, модельер и стилист Виктория Бекхэм заявила, что намерена отстаивать свой брак. Высказывание вышло буквально скандальным, ведь чета Бекхэмов считается образцовой семьей, которой можно только позавидовать.
Тем не менее Виктория призналась, что всерьез волновалась, что им с Дэвидом будет не о чем говорить после 20 годовщины свадьбы. В этот день пара отправилась на частном самолете в Париж и провела там незабываемый день. Со стороны это выглядело просто невероятно, но модельер рассказала, что весь праздник ее одолевал страх, что они с мужем отдаляются друг от друга.
«Я не выдержала и спросила его, боже, что мы будем делать, когда дети разъедутся и мы останемся одни? О чем мы будем говорить с тобой», — приводит слова певицы Daily Mail.
Но впоследствии, по ее словам, ничего ужасного не произошло. Они все так же легко общались и шутили. Тогда она поняла, что за свой брак нужно бороться и ценить друг друга.
«Я хочу почувствовать облегчение, когда дети уедут и мы останемся одни, ведь это будет время только для нас», — заявила она.